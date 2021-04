Płatne parkowanie i nowe ograniczenia dla aut. Tak się zmieni ulica Komuny Paryskiej

Zakłada on wprowadzenie na prośbę mieszkańców stref płatnego parkowania na tych ulicach. Ma to na celu – jak podkreślają osiedlowi radni - wymuszenie rotacji zaparkowanych samochodów. Ponadto zaprojektowano kontrapas rowerowy wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicy Pułaskiego. Zlokalizowano też nowy przystanek autobusowy na żądanie w tym rejonie. Opracowanie zakłada też montaż słupków blokujących, wysp i progów wyspowych na jezdniach, a także przydrożne tablice tzw. „leitboye” i separatory. Nowa organizacja ruchu wraz z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania ma zacząć obowiązywać od wakacji.

Projekt korekty organizacji ruchu przygotowany przez Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta obejmuje ulicę Komuny Paryskiej na odcinku od Podwala do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego, a także ulicę Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kniaziewicza do skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej.

Mieszkańcy nie odpuszczają i walczą o remont Komuny Paryskiej

Mieszkańcy kamienic przy Komuny Paryskiej od ponad dekady zabiegają o remont nawierzchni na swojej ulicy. Chodzi o odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Dąbrowskiego. W ubiegłym roku złożyli w magistracie petycję w tej sprawie. Niestety remontu nie uwzględniono w planie inwestycji na 2021 rok, ale zaplanowano nową organizację ruchu w tym rejonie wraz z budową szykan i ograniczeń dla parkujących aut. Mieszkańcy nie składają broni i w tym roku zgłosili projekt remontu odcinka Komuny Paryskiej od Pułaskiego do Dąbrowskiego do tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. - Koszt remontu szacujemy na około 2 mln złotych, więc kwotowo mieści się w założeniach WBO – wyjaśnia Piotr Kosicki, lokator jednej z kamienic przy Komuny Paryskiej. - Remont całej ulicy kosztowałby około 9 mln złotych, a więc z a dużo jak na WBO. Jeżeli się uda z naszym tegorocznym projektem, to w przyszłości będziemy zgłaszać do remontu kolejne odcinki naszej ulicy - dodaje.

Oprócz remontu nawierzchni, on i inni mieszkańcy, domagają się budowy drogi dla rowerów i połączenia jej z istniejąca już siecią ścieżek rowerowych na Dworcowej, Krasińskiego i ul Pułaskiego.