Płace w magazynach. Na Dolnym Śląsku - kierownik zarobi nawet 12 tys. zł, pracownik ok. 4 tys. zł

W magazynach można dobrze zarobić

W Polsce przybywa magazynów, a co za tym idzie rośnie liczba miejsc pracy. W budowie jest obecnie 2,5 mln mkw. takich powierzchni. Cały czas jest duże zapotrzebowanie na kierowników oraz pracowników takich obiektów. Z danych Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że zarobki tych pierwszych wynoszą od 7,5 tys. do 11 tys. zł brutto w województwie lubelskim oraz od 9 tys. do 14 tys. zł brutto w województwie łódzkim. We wszystkich najważniejszych regionach magazynowych w Polsce pensje dla kierowników oscylują wokół 10 tys. zł brutto. Natomiast pozostali pracownicy magazynów najwięcej zarobią w mazowieckim, od 3 tys. zł do 4,2 tys. zł brutto. W pozostałych regionach pensje zaczynają się od 2,8 tys. i sięgają 4 tys. zł brutto na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce.