PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:1. Śląsk B pechowo remisuje z Lechią (wynik, skrót, bramki, gole)

Śląsk Wrocław do meczu z Lechią Gdańsk przystępował po dobrym meczu z Hapoelem Beer Szewa w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Wrocławianie wygrali z Izraelczykami 2:1 na Stadionie Wrocław i mają realne szanse na awans. W związku z tym jasne było, że trener Jacek Magiera będzie chciał oszczędzić kilku podstawowych piłkarzy. Mało kto spodziewał się jednak aż takiej rewolucji, bo łącznie dokonał aż dziewięciu zmian. Miejsce w jedenastce utrzymali tylko Rafał Makowski i Krzysztof Mączyński.

W składzie Lechii najbardziej rzucało się w oczy ustawienie na prawej obronie młodzieżowca Mateusza Żukowskiego - nominalnego pomocnika. Do tej pory podstawowym młodzieżowcem u Piotra Stokowca był Jakub Kałuziński.

Pierwsza połowa początkowo przebiegała pod dyktando Lechii, która tylko za sprawą byłego napastnika Śląska Łukasza Zwolińskiego mogła i powinna prowadzić 2:0, lub nawet 3:0. Zwoliński w 7 min podszedł do rzutu karnego, podyktowanego za faul elektrycznego w pierwszej połowie Diogo Verdasci. Wprawdzie sędzia Jarosław Przybył początkowo nie wskazał na "wapno", ale do akcji wkroczył VAR i decyzja nie mogła być inna - karny i żółta kartka dla Portugalczyka. Jego protesty w tej sytuacji wyglądały co najmniej śmiesznie.