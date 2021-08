Piwa rzemieślnicze zalewają rynek. 2 tysiące premier rocznie, a Polacy i tak wybierają jasnego lagera

"W średniowieczu Dolny Śląsk miał idealne warunki do wytwarzania piwa. Klimat pozwalał na uzyskanie znakomitych półproduktów. W Świdnicy żyzna ziemia produkowała dobre zboża, mieliśmy czystą wodę z głębokich na 20 m studni i chmiel, najważniejszy składnik tego trunku" – opowiada Dobiesław Karst, dyrektor muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. - "Z początku browary mieszczańskie powstawały w ramach rodzinnych interesów, w domach. Produkcja na większą skalę ruszyła dopiero w XIX wieku. Produkowane w średniowieczu piwa skupiały się głównie wokół dwóch ośrodków. W Świdnicy królowało piwo jęczmienne. We Wrocławiu zaś pszeniczne."

Popularność piwa rosła, co w końcu doprowadziło do piwnej rewolucji – trendu powrotu do piwowarstwa lokalnego, produkowanego na małą skalę.

Dziś ze smakami piwa wciąż się eksperymentuje, przez co nadal rośnie jego popularność. Napój doczekał się także swojego święta ustanowionego w San Francisco w 2007 roku.