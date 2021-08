Pirat szalał na ulicach Wrocławia. Nie wiedział, że za nim jedzie policja [FILM]

W nocy z czwartku na piątek (5/6 sierpnia) wrocławscy policjanci zatrzymali do kontroli pirata drogowego, który wykonywał gwałtowne manewry i ignorował sygnalizację świetlną. W ciągu kilkunastu sekund swoim BMW dwukrotnie przejechał przez skrzyżowanie w momencie, gdy sygnalizator wyświetlał czerwony sygnał.

"Kierowcą okazał się 23-letni mężczyzna mający prawo jazdy od 3 lat. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że już wcześniej kilkukrotnie był kontrolowany przez policję ze względu na popełnione wykroczenia drogowe. Na koncie mężczyzny widniało aż 19 aktywnych punktów karnych. Swoim zachowaniem kierujący „zapracował” na kolejne 12 punktów. Zgodnie z aktualnymi przepisami maksymalna liczba posiadanych aktywnych punktów karnych to 24, co by wskazywało, że mężczyzna znacznie ją przekroczył i konieczne będzie odbycie egzaminu kontrolnego składającego się z części teoretycznej i praktycznej" - mówi asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.