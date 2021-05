Piotr Waśniewski: Awans do pucharów nie wywróci naszej polityki transferowej [ROZMOWA]

W 29 miesięcy od strefy spadkowej do europejskich pucharów. Dobry wynik. Gratulacje.

Dziękuję. Nawet nie byłem świadomy tej drogi. Wielkie ukłony dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, także dla trenera Vitezslava Lavicki. Bez niego i punktów, które zdobył zespół pod jego wodzą, nie byłoby tego sukcesu.

W niedzielę większe emocje wzbudzało u Was to, co działo się we Wrocławiu, czy w Białymstoku?

To był mecz pełen wszelkich emocji. Była wokół tego otoczka, której życzyłbym każdej dyscyplinie sportu. To pokazało, na czym polega piłka nożna. Gol w Białymstoku, potem korekta tej bramki, nasza niewykorzystana sytuacja, która się zemściła... To był futbolowy spektakl w całej okazałości. Gdyby taki scenariusz miał co drugi weekend, to jestem przekonany, że regularnie pojawiałoby się u nas 30 tys. kibiców.

Teraz proszę przyznać - puchary to był cel na ten sezon?

Oczywiście, chociaż nie użyłbym słowa „cel”. Rozpoczynając kolejny sezon chcieliśmy zrobić krok w stronę stabilizacji, czym byłoby nawet powtórzenie miejsca z poprzedniego sezonu. Gdybyśmy znów byli na piątym-szóstym miejscu, oznaczałoby to, że jesteśmy drużyną, która co roku realnie może włączyć się do walki o europejskie puchary czy nawet o medal. Po ostatnich latach to byłaby duża zmiana. Każdy, kto startuje w lidze, marzy o tym, aby załapać się do pucharów. To zmienia jakość sportowego projektu, jakim jest klub piłkarski.