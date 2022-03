Piotr Tworek: Chcemy wrócić do tego, co Śląsk robił latem [WYWIAD]

Zgadza się. Uważam, że to duży atut. Znają tutejsze środowisko, zwłaszcza Krzysiek Wołczek, który był moim podopiecznym w Miedzi Legnica. Grał u mnie wszystko na prawej obronie, dobrze się znamy i cenię go jako trenera. Robił fajne wyniki z rezerwami w eWinner 2 lidze i liczę na to, że będzie takim łącznikiem pomiędzy nami a drugą drużyną. Jasiu Góra z kolei pracował ostatnio w Lechu Poznań z trenerem Dariuszem Żurawiem, a potem także przez chwilę z Maciejem Skorżą. Ma bogate doświadczenie zarówno jako piłkarz - z polskiej I ligi, niemieckiej 1. i 2. Bundesligi, czy austriackiej Bundesligi. Tam zbierał też szlify szkoleniowe, był m.in. w słynnej szkółce Red Bull Salzburg. To człowiek o niebagatelnym doświadczeniu i wiedzy, a do tego jest stąd, z Bielawy. To wszystko sprawiło, że teraz pracujemy razem we Wrocławiu.

Minął Panu pierwszy tydzień pracy w Śląsku, za Panem pierwszy mecz. Jakie są pierwsze wnioski?

Są plusy i są minusy. Zacznę od tych drugich - uderzyła mnie nerwowość w naszych poczynaniach. To, co ta drużyna potrafi, zupełnie nie przekłada się na ligowe boisko i to jest problem. Jest jakaś dziwna, czasami wręcz nielogiczna decyzyjność, bo to nie jest tak, że ci piłkarze nie potrafią grać w piłkę. W pierwszej części sezonu na grę Śląska patrzyło się z przyjemnością, która teraz gdzieś uciekła. Z jednej strony praca nad tym aspektem - a mówimy o mentalności - wymaga czasu, ale z drugiej strony my go nie mamy i wszyscy są tego świadomi. Druga strona medalu jest taka, że nie brakuje tu doświadczonych zawodników, którzy wiedzą jak sobie z takimi kłopotami radzić. To widać po Wojtku Golli, Krzysztofie Mączyńskim czy Waldku Sobocie. Dzień czy dwa po takim meczu jak ten z Radomiakiem jest trudno, ale każda kolejna doba wygląda już w ich wykonaniu zupełnie inaczej, potrafią oczyścić głowy, to niesłychanie ważne. Tu dostrzegam duży pozytyw. Kolejnym jest jakość piłkarska, bo tej nie brakuje. Zawodnicy Śląska mają wysokie umiejętności, ale z różnych przyczyn w ostatnich tygodniach nie potrafili ich sprzedać.