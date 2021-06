Piotr Jawny i Marcin Dymkowski opuszczają Śląsk Wrocław. Trenerzy rezerw WKS-u obejmą Podbeskidzie Bielsko-Biała

Piotr Jawny i Marcin Dymkowski opuścili Śląsk Wrocław. Obejmą pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała

O tym, że trener rezerw Śląska Wrocław Piotr Jawny oraz drugi trener Marcin Dymkowski znaleźli się na celowniku tegorocznego spadkowicza z PKO Ekstraklasy, mówiło się od kilku dni. Po zakończeniu sezonu w eWinner 2 lidze, gdzie prowadzone przez nich rezerwy WKS-u otarły się o baraże o awans do Fortuna 1 ligi (Śląsk II Wrocław zajął 8. miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów co 6. Skra Częstochowa-przyp. PJ), poprosili władze "Trójkolorowych" o rozwiązanie ich umów za porozumieniem stron.

- My tak naprawdę cieszymy się, że inne kluby interesują się naszymi trenerami. To świadczy o tym, że wykonujemy dobrą pracę. Pokazuje to zresztą miejsce zajmowane przez drugą drużynę w eWinner 2 lidze. Tylko Śląsk Wrocław i Lech Poznań mają rezerwy na tym poziomie rozgrywkowym - mówił nam pytany o przyszłość trenera Jawnego dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.