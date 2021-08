Piotr Cyrwus. Nie tylko Rysiek z "Klanu", ale też aktor, który grał u Wajdy, Spielberga i Kutza (WYWIAD)

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce?

- Po pięćdziesiątce, a nawet po dwóch(śmiech). A tak na poważnie, to dzięki Bogu czuję się dobrze - i fizycznie, i psychicznie, ale rzeczywiście zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem: że może jednak czegoś mi już nie wypada, że może już na tyle się zestarzałem, że trzeba zacząć być dorosłym.

Ale 60-tka to też wyzwanie dla aktora. Nowe możliwości się otwierają: nowych postaci, nowych ról, w które może wejść, które może zagrać. I to bez charakteryzacji, bo ma już swoje lata. Role dojrzałych ojców, dziadków.

- Myślę, że ma pan rację. Zawsze byłem wkurzony, bo bardzo długo grałem nastolatków, w zasadzie do 25 roku życia. I gdzie szedłem do teatru, to każdy dyrektor mi mówił: "Ty to będziesz grał wielkie role, kiedy się zestarzejesz". I to się powoli zaczyna dziać. Na moje sześćdziesiąte urodziny Waldek Śmigasiewicz, w Teatrze Nowym w Łodzi, napisał dla mnie rolę Edwarda drugiego - dużo jest tam stylistyki i Gombrowicza, i Mrożka. To duża rola: chama, który czasem mówi filozoficzne myśli, czasem duże monologi, w których opisuje świat, jego środek, jego obrzeża. Bałem się tej roli, że ludzie jej nie przyjmą, a po premierze zobaczyłem, że publiczność bardzo chłonęła ten tekst. Może dlatego tak się stało, że to tekst opisujący naszą rzeczywistość.