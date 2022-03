Piotr Borys - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Piotr Borys?

wiek: 46

wykształcenie: wyższe

Piotr Borys to polski polityk urodzony w 1976 r. w Bolesławcu. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach podjął pracę w Agencji Rozwoju Regionalnego “Arleg” w Legnicy. W latach 2003-2006 kierował spółką akcyjną Aquapark Polkowice. Od 1998 r. do 2002 r. zasiadał w radzie miasta Lublin. Od 2003 r. sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. W II kadencji był wiceprzewodniczącym sejmiku. Następnie wszedł w skład zarządu województwa. W roku 2008 objął stanowisko wicemarszałka. Piotr Borys należał do Unii Wolności i Partii Demokratycznej.

Do Platformy Obywatelskiej przeszedł w 2006 r. W 2009 r. z listy PO w okręgu dolnośląsko-opolskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji. W Parlamencie Europejskim został członkiem delegacji do spraw stosunków z Afganistanem, Azją Centralną, Komisji Prawnej oraz Komisji Kultury i Edukacji, a także członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej. W 2018 r. powrócił do składu sejmiku dolnośląskiego. Z listy Koalicji Obywatelskiej w 2019 r. uzyskał mandat posła IX kadencji w okręgu legnickim.