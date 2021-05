Piłkarze Śląska Wrocław zaszczepili się na COVID (ZDJĘCIA)

Radni w Lublinie wpadli na nowy pomysł promocji. Szczepienie będzie "biletem wstępu" na koncerty?

Do władz miasta została skierowana interpelacja, stworzona przez radne klubu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Przekonują w niej do wprowadzenia przywilejów dla zaszczepionych osób. Osoby, które są już zaszczepione, nie byłyby wliczane do limitu uczestników imprez kulturalnych. – Będzie to niewątpliwa promocja Lublina na turystycznej mapie Polski - mówią radne. - informuje Onet.pl