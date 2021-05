Piłkarze Śląska Wrocław pojadą do Chorwacji. Kiedy i z kim tam zagrają?

Raków i Pogoń Szczecin rywalizację rozpoczną nieco później (od II rundy), ale wrocławianie na taki komfort liczyć nie mogą, dlatego na pierwszych treningach w klubie muszą stawić się już 14 czerwca. Dzień później odbędzie się losowanie, w którym wyłoniony zostanie rywal „Wojskowych” w I rundzie (Śląsk będzie rozstawiony) i II rundzie, pod warunkiem, że do niej awansuje (tam żaden polski klub nie będzie już rozstawiony).

Nie ma klubu PKO Ekstraklasy, który rozpocznie sezon tak szybko jak Śląsk Wrocław. Dzięki zajęciu czwartego miejsca na koniec poprzedniego sezonu (i wygranej Rakowa Częstochowa w Fortuna Pucharze Polski) Trójkolorowi zapewnili sobie start w I rundzie eliminacji nowych rozgrywek UEFA Conference League, nazywanych po polsku Ligą Konferencji. W hierarchii europejskich rozgrywek stoją one za Ligą Mistrzów i Ligą Europy, ale poprzez znaczne zmniejszenie Ligi Europy (8 zamiast 12 grup, tak jak w Lidze Mistrzów), wcale nie oznacza, że będą dużo łatwiejsze niż LE.

Bez względu na to kogo los przydzieli WKS-owi, treningi odbywać się będą początkowo na własnych obiektach przy ul. Oporowskiej, a potem - 20 czerwca - Śląsk uda się do chorwackiej miejscowości Sveti Martin na Muri. Leży ona na północy kraju, blisko granic ze Słowenią oraz Węgrami. Na odpoczynek na pięknych chorwackich plażach piłkarze Magiery nie mają co liczyć.

Śląsk w Chorwacji spędzi 10 dni i rozegra w tym czasie pięć meczów kontrolnych. Na tę chwilę nie są znane konkretne daty ani rywale, ale sztab chciałby, aby byli to możliwie jak najmocniejsi przeciwnicy. Po powrocie do kraju WKS ma kontynuować przygotowania przy Oporowskiej, a pierwszy mecz o stawkę rozegra 8 lipca we wspomnianej I rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsza kolejka ligowa sezonu 2021/2022 zaplanowana jest na weekend 24-25 lipca.