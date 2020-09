Piłkarz Śląska Mateusz Praszelik młodzieżowcem miesiąca w PKO Ekstraklasie

W lipcu Mateusz Praszelik świętował tytuł mistrza Polski z Legią Warszawa. Latem postanowił jednak odejść ze stołecznej ekipy i przywdział barwy drugiego klubu z wojskowymi korzeniami w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli Śląska Wrocław. Wybór okazał się szczęśliwy dla obu stron. Trener Vítězslav Lavička postawił na nowego pomocnika, a ten - jako jedyny z młodzieżowców - w każdej z dwóch pierwszych kolejek zdobywał punkty do klasyfikacji kanadyjskiej. Zarówno przeciwko Piastowi Gliwice, jak i Wiśle Kraków zanotował bowiem asysty. Jego drużyna wygrała zaś z obydwoma tymi rywalami.

Dla Mateusza Praszelika to pierwsza taka nagroda w karierze. Z piłkarzy Śląska poprzednio - dokładnie rok temu - wygrał ją natomiast już Przemysław Płacheta, dzisiaj już grający w angielskim Norwich City, do którego odszedł za rekordowe dla Śląska blisko 3 mln euro. Dzięki temu wrocławski klub przesunął się na czwarte miejsce (ex aequo z Piastem Gliwice) pod względem liczby takich laurów. Wyprzedzają go w tym momencie jedynie KGHM Zagłębie Lubin, Legia Warszawa i Lech Poznań (po 3).