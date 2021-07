Pijany mężczyzna chciał skoczyć do Odry z Jazu Opatowice

W ostatnią sobotę policja wodna otrzymała zawiadomienie o dwóch amatorach kąpieli w Odrze. Mężczyźni, którzy na ławce pili alkohol, od czasu do czasu wchodzili do rzeki nieopodal Jazu Opatowickiego, co zwróciło uwagę przechodniów.

Gdy funkcjonariusze przypłynęli na miejsce, zastali jednego z imprezowiczów śpiącego na ławce. Drugi zaś wyszedł za barierki ochronne kładki nad jazem i najwyraźniej postanowił skoczyć do rzeki. Policjant, który wyszedł z łodzi patrolowej dobiegł do mężczyzny prawdopodobnie w ostatniej chwili.

Obaj amatorzy kąpieli w Odrze mieli po 2,5 promila alkoholu we krwi. W dodatku w tym stanie kąpali się w miejscu niedozwolonym i niebezpiecznym, w którym tworzą się wiry, często uniemożliwiające dopłynięcie do brzegu. Mogą mówić o wielkim szczęściu, że tylko tak się to skończyło. Mężczyzna, który zamierzał skoczyć do wody, trafił ostatecznie na izbę wytrzeźwień.