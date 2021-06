Pijany kierowca jechał wężykiem, nagrał go 9-letni chłopiec [ZOBACZCIE FILM]

Nowe przepisy ruchu drogowego od wtorku, 1 czerwca. Pieszy z pierwszeństwem na pasach, koniec używania smartfonów i jazdy na zderzak

Nowe przepisy ruchu drogowego wchodzą w życie we wtorek 1 czerwca. Piesi będą mieli pierwszeństwo, jeszcze zanim wejdą na przejście, a kierowcy będą musieli zdecydowanie bardziej uważać. - Kierowca nie może już jechać z klapkami na oczach, skupiając się jedynie na tym, co dzieje się na jezdni. Teraz musi zwracać uwagę również na to, co dzieje się na chodniku - podkreśla sierż. sztab. Adam Jakubczyk. To także koniec używania smartfonów podczas przechodzenia przez jezdnię, jazdy na zderzak i wyższej prędkości nocą w terenie zabudowanym.