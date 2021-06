Pijany kierowca busem wjechał w bariery mostu (ZDJĘCIA)

Kierowca dostawczego volkswagena, wyjeżdżając drogą 347 z Kątów Wrocławskich, stracił panowanie nad samochodem i na moście nad rzeką Bystrzycą uderzył bariery. Nie odniósł poważnych obrażeń, ale na miejsce profilaktycznie wezwano pogotowie ratunkowe.

W kabinie samochodu dostawczego znajdowały się puste butelki po alkoholu.

Wypadek koło Kątów Wrocławskich 15.06.2021 Jarosław Jakubczak/Polska Press

Według relacji świadków, którzy zatrzymali się, aby udzielić pomocy kierowcy, mężczyzna jest kompletnie pijany i sam przyznaje, że prowadząc samochód spożywał alkohol. W zamian za wynagrodzenie finansowe, świadkom zaproponował, aby wzięli winę na siebie. Jak tłumaczy, żal mu utracić licznych kategorii prawa jazdy, jakie posiada.

Na miejsce wezwany został patrol policji. Jak poinformował nas Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, badanie alkomatem 39- letniego kierowcy wykazało, że prowadził samochód mając we krwi 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zabrany karetką na badania do szpitala. W następnej kolejności, zajmą się nim mundurowi.