Pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku

W pierwotnych założeniach serial miał mieć 8 odcinków. 9 maja 1966 roku wyemitowano odcinek pilotażowy. Potem powtórzono go we wrześniu, a potem było kolejnych 7. Na tym miało się skończyć. Od momentu wyprodukowania tej pierwszej serii (czy – jak mówimy dzisiaj – pierwszego sezonu), minęły dwa lata do chwili, gdy zadecydowano o kontynuacji.

Co zadecydowało – popularność „Pancernych”.

Powiedziałbym nawet, że ekstremalna popularność – telewizja, a także scenarzysta Janusz Przymanowski, reżyser Konrad Nałęcki i inni zostali dosłownie zasypani listami od dzieci, które wręcz domagały się kontynuacji, a nawet pojawiły się groźby związane z przemocą fizyczną. Wszyscy domagali się kontynuacji losów „Pancernych”. Pierwszych 8 odcinków bazowało na książce Janusza Przymanowskiego, której fabuła zaczynała się na Syberii, a kończyła nad brzegiem Bałtyku. Wszystko dotyczyło przygód młodego Janka Kosa. To była zamknięta całość. Serial miał nawet napisy końcowe. Zdjęcia do nowych odcinków ruszyły dopiero w 1968 roku. Scenariusze powstawały na bieżąco – to była wielka burza mózgów. Częściowo inspiracją do ich powstawania stały się pomysły, które ludzie wysyłali (w tym wiele dzieci). Jedna z łódzkich gazet codziennych zorganizowała nawet w 1967 roku konkurs na najlepsze pomysły dotyczące dalszych losów „Czterech pancernych i psa”. On zakończył się wielką fetą z rozdaniem nagród zwycięzcom. Spotkanie miało się zakończyć przejazdem czołgu z aktorami po Łodzi. Tak się jednak nie stało, bo tłum ludzi zastawił szczelnie ulicę Piotrkowską i w efekcie nie można było ruszyć czołgiem z miejsca. Spotkanie odbyło się w hali sportowej – tam autorzy filmu i wykonawcy głównych ról wręczyli nagrody dzieciom, które wygrały konkurs.