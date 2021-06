Pierwszy odcinek TAT gotowy. Tramwaje ruszą nową trasą już w sobotę (ZDJĘCIA)

- Odcinek, który w sobotę oddamy do użytku, to blisko 2 kilometry torowiska, 5 nowych peronów przystankowych w obu kierunkach, które są umieszczone na wysokości dawnego dworca Marchijskiego, przy ul. Smoleckiej oraz przy ul. Robotniczej na wysokości ul. Śrubowej - wyjaśnia Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji, która nadzoruje budowę.

- Fragment od placu Orląt Lwowskich do ulicy Śrubowej jest dla nas bardzo ważny, ponieważ pozwoli na rozpoczęcie prac na ul. Legnickiej, na placu Strzegomskim i potem na pl. Jana Pawła. Pierwszym odcinkiem TAT pojedzie 7 linii tramwajowych, sześć z nich skieruje się w prawo na ulicę Śrubową i dalej Legnicką. Linia 23 pojedzie prosto do Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Na razie będą to linie stale kursujące po tej trasie - poinformował na spotkaniu z mediami Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Pierwszy etap największej komunikacyjnej inwestycji w historii Wrocławia został zakończony. Tramwaje już sprawdziły torowisko, a podróż z Orląt Lwowskich do ulicy Śrubowej zajmuje kilka minut. Pojadą tędy wszystkie linie tramwajowe z ulicy Legnickiej, która będzie remontowana.

Jednym z ważniejszych i trudniejszych miejsc przy oddanym odcinku był wiadukt przy ulicy Smoleckiej, który został wzbogacony o atrakcję historyczną. Znajduje się tam odnowione wejście do schronu przeciwlotniczego. Sam wiadukt został przebudowany i dostosowany do coraz cięższych tramwajów. Co ważne dla kierowców, którzy mogą już korzystać z drogi pod wiaduktem.

Poza tramwajami na trasie pojawią się również autobusy, na razie nocne, a po zakończeniu całej inwestycji pojadą również dzienne. Cała trasa na Nowy Dwór ma być ukończona do 2023 roku.

Wzdłuż całej trasy tramwajowej wybudowane zostały oddzielne chodniki i dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Rowerzyści korzystali z niej jeszcze... przed otwarciem i jak przyznają, droga dla mieszkańców stała się ważnym szlakiem komunikacyjnym i dużym skrótem dla jadących na Nowy Dwór z centrum miasta.

Do tej pory budowa TAT pochłonęła 94 miliony złotych za odcinek od pl. Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej, a sam wiadukt to koszt 6,6 mln zł.