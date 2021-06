Pierwszy na świecie pociąg na wodór był testowany pod Wrocławiem

Prezentowany skład może poruszać się z maksymalną prędkością do 140 km/h. Na pokład może zabrać 300 pasażerów. Pociąg może być tankowany wodorem przy użyciu stałych lub mobilnych stacji tankowania. Coradia iLint może przejechać na jednym tankowaniu około tysiąc kilometrów.

To – jak podkreślają przedstawiciele Alstom - pierwszy na świecie pociąg pasażerski wyposażony w ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną. Pociąg jest w pełni bezemisyjny, a co najważniejsze emituje jedynie parę wodną i wodę. Pociąg został wyposażony w kilka innowacyjnych rozwiązań: technologię czystej konwersji energetycznej, umożliwiającą elastyczne magazynowanie energii w bateriach oraz inteligentny system zarządzania mocą napędową i dostępną energią. Zaprojektowano go do użytku na niezelektryfikowanych trasach.

Alstom sprzedał już 41 pociągów wodorowych w Niemczech. Technologią tą zainteresowane są także inne kraje, m.in. Wielka Brytania, Holandia, Francja i Włochy. Alstom jest liderem bezemisyjnych rozwiązań w zakresie mobilności i jedynym producentem oferującym swoim klientom pełen wachlarz bezemisyjnych napędów: od elektrycznych, przez akumulatorowe, po wodorowe ogniwa paliwowe.