Pierwszy dzień szkoły. Kurator oświaty zdradza nam, co czeka uczniów i nauczycieli (ROZMOWA)

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania.

- Rok szkolny 2020/2021 był rokiem bezprecedensowo trudnym. Natomiast to, co przed nami to terra incognita - ziemia nieznana, ale z pewnością będzie to rok bardzo trudny i bardzo pracowity. Rozpoczynamy stacjonarnie, sytuacja epidemiologiczna na to pozwala. Naturalnym stanem edukacji jest stacjonarne kształcenie i wychowanie. Zresztą tak chce miażdżąca większość Polaków, uczniowie stęsknili się za szkołą, podobnież nauczyciele.

To na początku września, a później?

- Nie ma takiego mądrego, który by ze stuprocentową pewnością przewidział przyszłość i odpowiedział na pytanie, co się wydarzy w październiku, listopadzie i kolejnych miesiącach. Mamy przygotowane scenariusze na różne warianty: plan A, plan B, itd. Naszym planem A jest kształcenie stacjonarne, które jest najbardziej optymalne i oby ten nasz plan A utrzymał się do końca roku szkolnego. Gdyby się wszakże okazało, że liczba zachorowań będzie rosła, wtedy będziemy przechodzić na nauczanie hybrydowe lub - to w ostateczności - na nauczanie zdalne. Przy czym decyzje będą zapadały w odniesieniu do poszczególnych jednostek systemu oświaty lub terytorialnie: gminy, powiatu, województwa. Nauczanie zdalne to jest absolutna ostateczność - mamy możliwości, żeby uniknąć takiego scenariusza, los jest w naszych rękach. Naszą najważniejszą bronią są szczepienia. W chwili obecnej zaszczepiło się w naszym kraju nieco ponad połowa obywateli, co oznacza, że nie osiągnęliśmy jeszcze odporności populacyjnej - ale szczepienia trwają i z każdym dniem ta liczba będzie się zwiększała.