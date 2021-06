Pierwsza runda PGE Ekstraligi na plus dla Sparty. Czas na walkę o bonusy

Siedem meczów, pięć zwycięstw, dwie porażki – tak w największym skrócie można podsumować pierwszą połowę sezonu zasadniczego w wykonaniu Betardu Sparty. Weekend 23-25 kwietnia był nad wyraz feralny dla wrocławskiego zespołu. Tai Woffinden w Grudziądzu doznał kontuzji łopatki, która wykluczyła go z jazdy na kilka tygodni. Drużyna przegrała natomiast z ZOOleszcz DPVLogistic GKM-em (44:45) i Motorem Lublin (38:52). Więcej minusów w postawie wrocławskich żużlowców trudno się doszukiwać.

Pięć zwycięstw to dobry dorobek, zważywszy na fakt, że w kilku spotkaniach Dariusz Śledź nie mógł skorzystać z usług jednego z liderów. Woffinden w niedzielę zdobył w Zielonej Górze 11 punktów i dwa bonusy, co może zwiastować powrót do wysokiej dyspozycji po wyleczeniu kontuzji.

– Tai wraca w dobrej formie i myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Daniel Bewley zdobył pierwszy komplet w PGE Ekstralidze, także same pozytywy po takim spotkaniu. Chciałbym podziękować wszystkim swoim chłopakom, podchodziliśmy do tego meczu bardzo skoncentrowani – mówił po starciu z Marwis.pl Falubazem Dariusz Śledź.