Pieniądze na drogi, opłaty za wywóz śmieci, nowe kasyna i bilet aglomeracyjny. Co się zmieni we Wrocławiu?

- Wrocław to dziś niemal 900 000 mieszkańców i 1,2 mln ludzi korzystających z miasta. To jednocześnie 250 000 samochodów wjeżdżających do miasta w ciągu dnia. Wiele z tych osób, ale i sami wrocławianie z chęcią wybieraliby koleje do komunikacji wewnątrz miasta. Niestety poprzedni zarząd województwa i politycy Bezpartyjnych Samorządowców odpowiedzialni za Koleje Dolnośląskie blokowali z przyczyn politycznych podpisanie umowy na honorowanie wrocławskiej karty Urbancard w pociągach obsługujących Wrocław i aglomerację. Teraz ta przeszkoda znika - mówił prezydent Jacek Sutryk.