Piękna siedziba Śląska na Stadionie Wrocław [DUŻO ZDJĘĆ] Jakub Guder Paweł Relikowski

Zobacz galerię (25 zdjęć) Piękna siedziba Śląska na Stadionie Wrocław [DUŻO ZDJĘĆ]WKS Śląsk na Stadionie Wrocław. Jeszcze niedawno traktowaliśmy to w kategoriach niezbyt sprecyzowanej przyszłości. Od kwietnia 2021 to fakt. Co prawda piłkarze nadal będą trenować przy Oporowskiej, ale cała administracja funkcjonuje już w obiekcie wybudowanym na Euro 2012. Do biur na trzecim piętrze od strony trybuny C, przeprowadziła się klubowa administracja, w tym m.in zarząd, pion sportowy, skauting, księgowość i kadry, dział administracji i bezpieczeństwa, marketing i promocja, biuro prasowe, ticketing, SLO oraz dyrekcja akademii piłkarskiej.Do nowego domu Śląska zajrzał nasz fotoreporter. Zobaczcie z bliska, jak to wszystko wygląda. Robi wrażenie!WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów na telefonie lub strzałek! fot. Paweł Relikowski Zobacz galerię (25 zdjęć)

WKS Śląsk na Stadionie Wrocław. Jeszcze niedawno traktowaliśmy to w kategoriach niezbyt sprecyzowanej przyszłości. Od kwietnia 2021 to fakt. Co prawda piłkarze nadal będą trenować przy Oporowskiej, ale cała administracja funkcjonuje już w obiekcie wybudowanym na Euro 2012. Do biur na trzecim piętrze od strony trybuny C, przeprowadziła się klubowa administracja, w tym m.in zarząd, pion sportowy, skauting, księgowość i kadry, dział administracji i bezpieczeństwa, marketing i promocja, biuro prasowe, ticketing, SLO oraz dyrekcja akademii piłkarskiej. Do nowego domu Śląska zajrzał nasz fotoreporter. Zobaczcie z bliska, jak to wszystko wygląda. Robi wrażenie! WAŻNE! Kliknij w pierwsze zdjęcie, a do kolejnych przejdziesz za pomocą gestów lub strzałek!