Piast Gliwice - Śląsk Wrocław. Magiera: Potrzebujemy wahadłowego z krwi i kości

Śląsk Wrocław do Gliwic pojedzie osłabiony. Poza kontuzjowanymi: Marcelem Zyllą, Patrykiem Janasikiem i Waldemarem Sobotą, grono nieobecnych cały czas poszerza zawieszony za czerwoną kartkę Márk Tamás. Defensywa to na tę chwilę największy problem i jednocześnie niewiadoma w zespole z Wrocławia. Na dodatek ostatnio do drugiej ligi duńskiej sprzedany został Lubambo Musonda

– Od wielu tygodni mówię o tym, że na pozycji wahadłowego trzeba mieć piłkarza odnajdującego się nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie. Pewnego w interwencjach, niewahającego się, umiejącego zablokować dośrodkowanie. Kimś takim jest Patryk Janasik, ale potrzebujemy jeszcze jednego piłkarza o takich parametrach. Wahadłowego z krwi i kości. Rozmawiamy z dyrektorem sportowym, on wie, jakie są nasze oczekiwania – przyznał trener Jacek Magiera.

Co ciekawe dyrektor Dariusz Sztylka pytany przez nas w tygodniu o ewentualne sprowadzenie nowego wahadłowego stanowczo zaznaczył, że na tę chwilę klub nikogo nie szuka i nie są prowadzone żadne rozmowy.