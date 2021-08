Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1. Męczarnie z happy endem. Piękny gol Piaseckiego dał Śląskowi remis

Śląsk Wrocław do meczu w Gliwicach przystępował podrażniony bezbramkowym remisem z Górnikiem Łęczna przed własną publicznością. Wrocławianie chcieli pokazać, że był to tylko wypadek przy pracy, choć historia pokazuje, że WKS w Gliwicach grać nie lubi.

O pierwszej połowie wspomnieć należy wyłącznie z kronikarskiego obowiązku. Na boisku działo się tyle, co nic. Oba zespoły skupiały się przede wszystkim na atakach bocznymi sektorami boiska i wrzutkami w pole karne, ale te albo nie dochodziły do celu, albo piłkarze oddający strzału nie trafiali w bramki. Dość powiedzieć, że do przerwy ani Piast, ani Śląsk nie oddały nawet jednego celnego strzału.