PGNiG Superliga Kobiet: Zagłębie jedzie do Kobierzyc, aby zapewnić sobie mistrzowski tytuł

Szczypiornistkom z Lubina pozostał już tylko jeden krok do upragnionego celu. Ewentualne trzy punkty w sobotnim meczu będą oznaczały, że aktualnie drugi w tabeli MKS Perła Lublin do końca sezonu nie zdoła wyprzedzić Zagłębia w tabeli PGNiG Superligi. Choć w ostatniej dekadzie „Miedziowe” stale utrzymywały się w ścisłej czołówce, brakowało im czegoś, aby zakończyć rozgrywki na samym szczycie. W tym sezonie podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej zdystansowały jednak konkurencję. Na 22 spotkania Zagłębie przegrało zaledwie dwa – i to dopiero po konkursie rzutów karnych.

Lubinianki nie zamierzają kalkulować. – Nie podchodzimy do tego meczu w ten sposób. Dla nas jest to kolejne bardzo ważne spotkanie na ciężkim terenie i zrobimy wszystko, aby je wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że nie są to łatwe mecze, tym bardziej, że każda strata punktów może kosztować Kobierzyce stratę drugiego miejsca. Nie raz wychodziłyśmy z tych konfrontacji zwycięsko i z takim założeniem na ten wyjazd jedziemy – mówi Bożena Karkut.