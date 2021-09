PGNiG Superliga Kobiet: Start nie sprawił Zagłębiu żadnych problemów

Lubinianki jechały do Elbląga po zwycięstwo, były faworytkami i od samego początku udowadniały swoją wyższość. Mistrzynie Polski bardzo szybko wyszły na wyraźne prowadzenie, wykorzystując każdy najmniejszy błąd rywalek. Elblążanki gubiły się w ofensywie, przez co nadziewały się na piekielnie skuteczne kontry Miedziowych. A jeśli już jesteśmy przy skuteczności, to w pierwszej połowie po stronie Zagłębia wynosiła ona… 84 procent! To fenomenalne osiągnięcie przełożyło się oczywiście na wynik. Do przerwy było 21:9 dla przyjezdnych.

W drugiej połowie młode zawodniczki Startu wciąż odbierały lekcje gry od bardziej doświadczonych i wyżej notowanych lubinianek. Zagłębie rzucało bramkę za bramką, powiększając jeszcze wypracowaną w pierwszej części spotkania przewagę. Mistrzynie Polski grały pewnie, zespołowo i efektywnie, gromiąc rywalki 37:23 To kolejne spotkanie, w którym podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej zdobywają grubo ponad 30 bramek, będąc najskuteczniejszą obecnie ekipą PGNiG Superligi Kobiet.