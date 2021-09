PGNiG Superliga Kobiet: Mistrzynie z Lubina zaczynają nowy sezon. Cel – kolejny tytuł

Drużyna prowadzona przez Bożenę Karkut i Renatę Jakubowską nie próżnowała. Zagłębie wygrało dwa turnieje towarzyskie – jeden w Piotrkowie Trybunalskim, a drugi w Lubinie (24. Memoriał Henryka Kruglińskiego). Miedziowe w przedsezonowych sparingach nie poniosły ani jednej porażki – zanotowały pięć zwycięstw i jeden remis. Można zatem założyć, że wysoka forma z poprzednich rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet została podtrzymana.

W Lubinie został zachowany trzon ekipy, która w sezonie 2021/22 była najlepsza w lidze i krajowym pucharze. Zagłębie może mieć jeszcze silniejszą kadrę, ponieważ do Miedziowych dołączyły królowa strzelczyń ostatnich rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet Kinga Jakubowska (z KPR-u Gminy Kobierzyce) oraz Aneta Łabuda, która ostatnio występowała w lidze francuskiej. Szlify w pierwszym zespole będzie zbierać Wanessa Gajos, uczennica SMS Zagłębie Lubin.

Dolnoślązaczki czeka intensywny okres, ponieważ we wrześniu rozegrają aż pięć spotkań. Nowy sezon rozpoczną od domowego starcia z Eurobudem JKS-em, które zaplanowano na wtorek (godz. 17.45). Ekipa z południowo-wschodniej Polski znacząco się wzmocniła. – Czeka nas niełatwe zadanie, ale zrobimy wszystko, aby zacząć nowy sezon od wygranej. Jarosław to już nie ta sama drużyna, co sezon temu i na pewno w nadchodzących rozgrywkach będzie się liczyć w walce o wyższe cele. My wiemy o co gramy i będziemy chciały zdobyć w naszej hali komplet punktów – mówi Bożena Karkut, trener Zagłębia Lubin.

Mecz Zagłębia z JKS-em rozpocznie się we wtorek o godz. 17.45. Transmisja na antenie TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.