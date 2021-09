PGNiG Superliga Kobiet: Mistrzynie z Lubina zaczęły sezon od wygranej

W zespole Zagłębia przed startem nowych rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet obyło się bez kadrowej rewolucji. Drużyna, która w kampanii 2020/21 sięgnęła po mistrzostwo oraz Puchar Polski, została wzmocniona Anetą Łabudą oraz Kingą Jakubowską. Ta druga w poprzednich dwóch sezonach została królową strzelczyń w barwach KPR-u Gminy Kobierzyce. Wtorkowy mecz zaczęła od asysty przy trafieniu Darii Zawistowskiej, która była autorką dwóch pierwszych bramek w tym spotkaniu.

Po siedmiu minutach trener JKS-u Moistad Reidar poprosił o pierwszy czas. Jego podopieczne przegrywały 1:5, a Jelena Djurasinović nie zanotowała ani jednej udanej interwencji. Kilka udanych obron miała natomiast na koncie strzegąca bramki Zagłębia Monika Maliczkiewicz. W ofensywie „Miedziowych” szalała natomiast Emilia Galińska, która w pierwszej połowie zanotowała siedem trafień. – Przez cały okres przygotowawczy solidnie pracowałam, aby zasłużyć na miejsce w pierwszym składzie – powiedziała 28-latka.

Przyjezdne przed przerwą zdołały złapać wiatr w żagle i w 20. minucie traciły do mistrzyń Polski już tylko jedną bramkę. Zagłębie znów zdołało jednak odskoczyć, co jest zasługą m.in. Maliczkiewicz. Bramkarka popisała się dwiema asystami i raz sama trafiła do siatki JKS-u, rzucając piłkę przez całe boisko. Lubinianki zeszły na przerwę przy prowadzeniu 18:13.