PGNiG Superliga: Chrobry wygrał inauguracyjny mecz sezonu!

W pierwszych minutach spotkania inaugurującego sezon PGNiG Superligi przeważali gospodarze. Chrobry na początku starcia nie mógł znaleźć patentu na dobrze dysponowanego w bramce Adama Malchera. Głogowianie w stosunkowo krótkim czasie zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Jeszcze w pierwszej połowie – po trafieniu Pawła Pateruka – Dolnoślązacy wyszli na prowadzenie. Na cztery minuty przed przerwą Chrobry prowadził 12:10. Zespół z Opola zanotował wtedy serię trzech bramek z rzędu, dzięki czemu na półmetku rywalizacji tablica świetlna wskazywała rezultat 14:14.

W drugą połowę zdecydowanie lepiej weszli podopieczni Witalija Nata, którzy do 43. minuty pozwolili rywalom na ledwie dwa trafienia, zdobywając w tym czasie siedem. Gospodarze piątkowego meczu zaczęli popełniać sporo błędów podczas posiadania piłki, co było tylko wodą na młyn dla drużyny z Głogowa. W ostatnich minutach prowadzący opolan Adrian Fiodor szukał sposobu na skuteczną walkę poprzez zmianę systemu w obronie, ale na niewiele się to zdało. W kapitalnej dyspozycji znajdował się tego dnia strzegący bramki SPR-u Rafał Stachera i to on był jednym z głównych autorów nieco zaskakującego zwycięstwa Chrobrego na inaugurację rozgrywek. Świetny występ zaliczyli także Dawid Przysiek i Kacper Grabowski, którzy zdobyli po sześć bramek.