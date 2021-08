PGE Ekstraliga: Sparta bez presji, a Falubaz wciąż musi drżeć o utrzymanie (ZAPOWIEDŹ)

Wrocławskim żużlowcom należy oddać, że przez cały sezon uczciwie zapracowali sobie na to, aby do ostatniego starcia w rundzie zasadniczej PGE Ekstraligi podejść bez jakiejkolwiek presji. Przed 14. kolejką Betard Sparta ma cztery punkty przewagi nad Moje Bermudy Stalą, co oznacza, że przed fazą play-off nikomu nie da się wyprzedzić.

Podopieczni Dariusza Śledzia w półfinale zmierzą się zatem z czwartym zespołem w tabeli. Obecnie na tym miejscu znajduje się Fogo Unia Leszno. Aktualni mistrzowie Polski w niedzielę stoczą bezpośrednią walkę o trzecie miejsce z Motorem Lublin. Aby osiągnąć ten cel, drużyna z Wielkopolski musi pokonać „Koziołki” różnicą co najmniej dziewięciu punktów, dzięki czemu zyskałaby punkt bonusowy.

Szykuje się kolejny pogrom?

Marwis.pl Falubaz dziś na Stadionie Olimpijskim będzie miał o co walczyć. Zielonogórzanie mają zaledwie punkt przewagi nad ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em Grudziądz, który znajduje się w strefie spadkowej. W przypadku porażki we Wrocławiu i niedzielnego zwycięstwa żółto-niebieskich nad Eltrox Włókniarzem Częstochowa Falubaz wylądowałby w eWinner 1. Lidze. Dla fanatycznych kibiców żużlowców z Myszką Miki na plastronie, którzy żużel traktują niemal jak religię, byłaby to prawdziwa katastrofa.