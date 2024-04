Perwersyjne żarty Protasiewicza wobec działacza PiS. W Internecie burza! Czy wicewojewoda straci stanowisko?

Jacek Protasiewicz wyraźnie przekroczył granice dobrego smaku, obrażając Oskara Szafarowicza - znanego działacza młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości.

Wpis wicewojewody dolnośląskiego był nie tylko chamski, ale zawierał niezwykle nieelegancki podtekst seksualny. Szybko uzyskał zasięg kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Autor wpis usunął, lecz Internet niczego nie zapomina.

Żart Protasiewicza wywołał lawinową reakcję w Internecie. Publicyści, osoby publiczne, ale także internauci jednoznacznie skrytykowali wicewojewodę. Niektórzy postulują natychmiastowe zwolnienie z funkcji, odwołując się do szefów Trzeciej Drogi, którą reprezentuje Protasiewicz.

Głos zabrał Szafarowicz:

- Szanowni Panowie Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję za uśmiechniętą Polskę, w której kwitnie dialog, a polityka oparta jest na szacunki wobec oponentów. Perwersyjne i ohydne "żarty" z wyglądu o homoseksualnym podtekście to przepustka do świata postępowych i akceptowanych przez Zachód elit? My w naszym ciemnym, zacofanym, kościółkowym i prowicjonalnym świecie niewykształconej i zanurzonej w średniowieczu Polski B wykazujemy cokolwiek inne poczucie humoru i podejście do zasad kultury osobistej - stwierdził Szafranowicz.