Perwersyjne żarty Jacka Protasiewicza wobec działacza PiS. W Internecie burza! Czy wicewojewoda straci stanowisko?

Głos zabrał Szafarowicz:

- Szanowni Panowie Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję za uśmiechniętą Polskę, w której kwitnie dialog, a polityka oparta jest na szacunku wobec oponentów. Perwersyjne i ohydne "żarty" z wyglądu o homoseksualnym podtekście to przepustka do świata postępowych i akceptowanych przez Zachód elit? My w naszym ciemnym, zacofanym, kościółkowym i prowicjonalnym świecie niewykształconej i zanurzonej w średniowieczu Polski B wykazujemy cokolwiek inne poczucie humoru i podejście do zasad kultury osobistej - stwierdził Szafranowicz.