Perełka schowana u podnóży Ślęży. Tutaj kręcono sceny kultowego polskiego filmu Jerzy Wójcik

Dobrzykowice, Lubomierz czy Czernica Wrocławska, to znane dolnośląskie lokalizacje, gdzie kręcono sceny kultowego już filmu "Sami Swoi". Tych miejsc było oczywiście znacznie więcej w naszym regionie, z którym mocno związany był reżyser - Sylwester Chęciński. Dziś zabieramy Was do Strzeblowa, tuż pod Sobótką, u stóp góry Ślęży. Zobaczcie magiczne miejsce, w którym kręcono sceny romansu filmowego Witii Pawlaka z Jadźką Kargulową.