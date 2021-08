Pentagon Research nowym Partnerem Gold WKS Śląska Futsal Wrocław

– To wielka chwila dla WKS Śląska Futsal Wrocław. Dołączamy do grona partnerów biznesowych Pentagon Research, co jest dla nas wielką nagrodą i prestiżem. Wspólnie będziemy budować klub w walce o najwyższe cele – mówi Sebastian Bednarz, prezes wrocławskiego klubu. – Po wielu godzinach fantastycznych rozmów o sporcie, marketingu czy biznesie wiem, że łączy nas wiele, a to jest gwarancją sukcesu. Wielkie podziękowania dla Konrada Pudło oraz Adama Pawlukiewicza za zaufanie. Jestem przekonany, że razem możemy wiele – dodaje.

WKS Śląsk w sezonie 2021/22 weźmie udział w II Lidze Futsalu, Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz innych turniejach o międzynarodowej randze. Klub budowany jest przez młode osoby, które mają już doświadczenie w działalności sportowej oraz ludzi z ogromną pasją i zaangażowaniem. Aspekt sportowy oparty jest na najlepszych młodych zawodnikach z Wrocławia i regionu.