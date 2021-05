Paszporty covidowe. Jak będą działać, kiedy z nich skorzystamy?

Paszport covidowy - testy aplikacji

Testy polskiej aplikacji mają rozpocząć się w najbliższych dniach.

"Aplikacja będzie nasza, polska. Każdy z krajów będzie miał swoją aplikację. Musimy m.in. przetestować z innymi krajami, które zgłosiły się do pilotażu, czy inne aplikacje dla służb granicznych będą mogły na podstawie kodu z aplikacji mObywatel zweryfikować czy jesteśmy zaszczepieni" - powiedziała Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw cyfryzacji rządu.

Paszport covidowy - od kiedy będzie obowiązywał?

Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton ogłosił pod koniec marca roku, że paszport covidowy ma być gotowy do połowy czerwca 2021 roku.

"Trwa testowanie systemu centralnego, przygotowanego przez Komisję Europejską. My będziemy się do niego podłączali 20 maja. To są testy. Wszystko zmierza ku temu, by od połowy czerwca zaczęło to działać. Komisja Europejska pracuje nad standardami, jak te zaświadczenia mają być generowane" – wyjaśnił w rozmowie z TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski.