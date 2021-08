Parkowanie we Wrocławiu należy do najdroższych w Polsce

Parkowanie samochodu w centrum wielu polskich miast wymaga głębszego sięgnięcia do kieszeni. Niestety - jak wykazali eksperci Fundacji Instytutu Ochrony Praw Konsumentów - Wrocław znajduje się w ścisłej krajowej czołówce jeżeli chodzi o wysokość opłat w strefach płatnego parkowania. Przypomnijmy, że ustalenie stref płatnego parkowania i wysokości obowiązujących w nich opłat postojowych należy do samorządów. Ogólnokrajowe przepisy wprowadzają maksymalną stawkę, jaką można zastosować za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego. W strefie płatnego parkowania jest to 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli wg aktualnej stawki 4,20 zł; natomiast cena w tzw. śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (dotyczy to miast powyżej 100 tys. mieszkańców) pierwsza godzina postoju nie może być wyższa niż 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 12,60 zł. To od lokalnych radnych zależy, czy kierowcy w danym mieście płacą za parkowanie ceny zbliżone do górnych limitów, czy jednak znacząco niższe. Niestety wrocławscy należą do tych najmniej litościwych dla kieszeni kierowców. Na kolejnych slajdach pokazujemy stawki jakie obowiązują w centrach największych miast w kraju z naciskiem na dolnośląskie. Poszeregowaliśmy je od najtańszych po najdroższe.

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press