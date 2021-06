Parkingi Park & Ride we Wrocławiu. Które są otwarte dla wszystkich?

Kierowcy otrzymają przy ul. Fieldorfa, w pobliżu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka, dodatkowych 50 miejsc parkingowych. Aby z nich skorzystać, trzeba przyłożyć kartę Urbancard, kartę "Parkuj i Jedź" albo korzystać z aplikacji mobilnych. Tak jak działa to na większości parkingów Park & Ride we Wrocławiu.

Choć ostatnio, w czasie pandemii, szlabany na wielu z nich zostały podniesione. Wynikało to z małego zainteresowania oraz limitów pasażerów obowiązujących w MPK. Czy tak będzie zawsze?

- Wraz z poluzowywaniem obostrzeń kolejne parkingi wracały do pracy w trybie kontrolowanego dostępu. Jeszcze przed pandemią dwa parkingi (zlokalizowane przy dworcu kolejowym Kuźniki oraz w rejonie ulic Opolska/Głubczycka), które wykazywały się bardzo małym obłożeniem zostały tymczasowo otwarte i faktycznie po wdrożeniu zmian obłożenie parkingów istotnie wzrosło. Nie oznacza to jednak, że to rozwiązanie docelowe, wszystkie nasze działania stanowią reakcję na faktyczne obłożenie parkingów i mają na celu umożliwienie korzystania z nich, w pierwszej kolejności, przez osoby przesiadające się na komunikację zbiorową – mówi nam Elżbieta Maciąg z Departament Infrastruktury i Transportu Wrocławia.