Parking przy Biedronce za 170 złotych. Reklamacja? Dostaniesz voucher. Tak to działa

Pan Filip postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce. Jak to działa w praktyce?

- Zgłosiłem reklamację za moją partnerkę na podstawie paragonu, przez stronę zarządcy parkingu. W opisie reklamacji jest ograniczona ilość znaków, co uniemożliwia opis sytuacji w sposób szczegółowy. Kolejne zaskoczenie czekało na mnie, gdy dostałem odpowiedź od zarządcy parkingu, wygenerowaną... automatycznie. Reklamacja została rozpatrzona negatywnie. Zero empatii i chęci zrozumienia klienta, a przecież zdarzają się różne sytuacje. Na pewno nie była to chęć korzystania z parkingu za darmo. Po telefonie do Rzecznika Praw Konsumenta we Wrocławiu, powiedział on, że trzeba zapłacić i nie może wiele więcej nic zrobić. Więc brnąć dalej, napisałem do Biura Obsługi Klienta Biedronki. Otrzymałem odpowiedź, że karę mam tak czy inaczej zapłacić, ale w zamian otrzymam e-kod na zakupy w Biedronce o wartości opłaconej kary. A może ja już nie mam ochoty robić tam zakupów?