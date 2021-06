Parki trampolin, ścianki wspinaczkowe. Gdzie aktywnie spędzać czas we Wrocławiu?

Jak miłośnicy ruchu i dobrej zabawy mogą spędzić wolny czas we Wrocławiu? Podpowiadamy, gdzie można poskakać, powspinać się, i uprawiać inne formy aktywności fizycznej w obiektach specjalnie do tego przystosowanych. Jest z czego wybierać, a dobrze bawić się można nawet w... kościele. Zobaczcie nasze propozycje. Do kolejnych zdjęć z lokalizacjami, można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.

archiwum Polska Press