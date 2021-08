Para Zdybek/Lewandowski z Gwardii Wrocław mistrzami Polski w siatkówce plażowej

SIATKÓWKA PLAŻOWA - MISTRZOSTWA POLSKI 2021 (WYNIKI)

U większości bukmacherów to Michał Bryl i Bartosz Łosiak byli murowanymi faworytami do złota. To olimpijczycy z Tokio, a Łosiak jest świeżo upieczonym brązowym medalistą mistrzostw Europy. Dlatego właśnie zwycięstwo Jakuba Zdybka i Pawła Lewandowskiego (Chemeko – System Gwardia Wrocław) trzeba uznać za sensację.

W swoim pierwszym meczu w ramach turnieju PKN ORLEN Mistrzostwa Polski seniorów w siatkówce plażowej MYSŁOWICE 2021, Gwardziści pokonali w dwóch setach parę Maciej Kałuża/Kamil Radzikowski. W kolejnej rundzie trafili na niezwykle utytułowaną drużynę narodową Mariusz Prudel/Jakub Szałankiewicz, z którą przegrali 1:2. Kolejny mecz to zwycięstwo 2:1 z duetem Michał Witkoś/Michał Głowacki. W ćwierćfinale rywalami wrocławian byli rozstawieni z numerem 5 Piotr Janiak i Jędrzej Brożyniak. Gwardia wygrała 2:0.

Olbrzymim wyzwaniem było starcie półfinałowe rozegrane w niedzielne przedpołudnie. Po drugiej stronie siatki ponownie stanęli bowiem kadrowicze Mariusz Prudel oraz Jakub Szałankiewicz. Walka była niezwykle wyrównana, ale tym razem to Gwardziści zeszli zwycięzcy z boiska, wygrywając 2:1. Tym zwycięstwem Jakub Zdybek oraz Paweł Lewandowski zapewnili sobie minimum srebrny medal mistrzostw Polski.