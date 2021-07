Panthers Wrocław - Hamburg Sea Devils. Starcie gigantów futbolu amerykańskiego na Stadionie Olimpijskim

Panthers mają już na koncie trzy zwycięstwa i jedną wyjazdową porażkę. Z kolei drużyna z Hamburga przeszła przez cztery dotychczasowe spotkania bez potknięcia i wyrasta na faworyta European League of Football. Dolnośląscy futboliści – którzy zajmują obecnie drugą pozycję w stawce – planują jednak zakończyć dobrą passę Hamburg Sea Devils.

– Devils to drużyna, która zapowiada się jako nasz najtrudniejszy rywal w lidze. Z meczu na mecz ich forma rośnie, a wielu kibiców już widzi ich w finale. My jednak mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby 24 lipca zawalczyć o zwycięstwo. Przede wszystkim gramy u siebie. Ostatnie spotkanie nie przyniosło żadnych kontuzji, a dodatkowo wzmocniliśmy zespół dwójką zawodników z Lowlanders Białystok. To będzie spotkanie, w którym nikt nie bierze jeńców – zapowiada Michał Latoś, prezes Panthers Wrocław.

Wśród niemieckich gwiazd zobaczymy m.in. bardzo niebezpiecznych Xaviera Johnsona, Justina Rogersa czy Kasima Edebalę, który swoje doświadczenie zdobywał w amerykańskiej NFL. Naprzeciw nich stanie pierwszy garnitur wrocławskich futbolistów – m.in. Darius Robinson, Hubert Ogrodowczyk, Przemysław Banat i Lucas O’Connor, którzy nas swoich pozycjach zajmują najwyższe miejsca w statystykach. Przedstawiciele drużyny mówią wprost, że atmosfera jest niesamowita, a zawodnicy wzajemnie nakręcają się i motywują. Apelują też do mieszkańców Wrocławia (ale nie tylko) o zapewnienie głośnego wsparcia w weekend.