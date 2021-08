Pantery mgliste z wrocławskiego zoo obchodzą dziś swoje święto. W naturze, ich krewni zagrożeni są wyginięciem

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym żyją dwie pantery mgliste. - Pia przyjechała do nas ze Szwecji. Chen trafił tu z Anglii. Zoo bierze czynny udział w ochronie ginących gatunków. Oznacza to, że we współpracy z ogrodami na całym świecie stara się powiększać populacje gatunków zagrożonych wyginięciem. - Projekt Hutan ma za zadanie ochronę krewnych naszych panter w ich naturalnym środowisku – mówi Paweł Sroka.

Pomóc może każdy. Wystarczy mały datek na fundację Dodo. - Nasza złotówka ma większą wartość niż pieniądze w południowej Azji. Wystarczą niewielkie wpłaty – zapewnia opiekun panter i dodaje. - Oczywiście możemy także zrezygnować z zakupu produktów zawierających olej palmowy. Wycinka dżungli pod uprawę palmy najbardziej przyczynia się do zmniejszenia populacji dzikich kotów.

Pantera mglista to zwierzę silne terytorialnie. Mniejsze terytorium oznacza walkę między osobnikami. Obserwują to także pracownicy zoo. - Chcielibyśmy, aby nasze koty doczekały się młodych ale póki co, nie do końca się lubią – komentuje Paweł Sroka. Na razie zwierzęta żyją na dwóch osobnych wybiegach, choć opiekunowie wciąż podejmują próby połączenia kotów.

Z okazji międzynarodowego święta pantery mglistej, wrocławskie zoo przygotowało dla swoich podopiecznych prezenty. Pantery otrzymają zabawki z owczej wełny i wołowinę. O godzinie 12.00 ich opiekunowie zapraszają na facebookową transmisję spod wybiegów, skąd opowiedzą więcej o tych zwierzętach i formach ochrony ginącego gatunku.