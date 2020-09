„Pan Rasmussen” - nowa powieść Grzegorza Gortata już w księgarniach!

5 sierpnia 2020 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazuje się pełna przemyśleń powieść Grzegorza Gortata „Pan Rasmussen”. Autor to pisarz wszechstronny, o dojrzałym, skrystalizowanym warsztacie. Zawarty w „Panu Rasmussenie” wątek kryminalny od pierwszych chwil przykuwa uwagę, ale oprócz walorów rozrywkowych książka ta stanowi przede wszystkim mądrą lekturę, skłaniającą do zastanowienia się nad słusznością sądów, które nieraz tak łatwo przychodzi nam wydawać. Zachwyci wymagających czytelników.

Kiedy Henryk Rasmussen wraca do domu z porannych zakupów, zastaje otwarte drzwi mieszkania, a w kuchni martwą żonę. Policyjne dochodzenie pozostawia wiele do życzenia, więc Pan Rasmussen bierze sprawy w swoje ręce…

Czy Pan Rasmussen to kryminał? Zapewne, są przecież zbrodnia, ofiara i policyjne śledztwo.

Ale przede wszystkim jest to jednak powieść o miłości, przemijaniu, zawiedzionych nadziejach, iluzji postępu i odchodzeniu świata, jaki znamy. O nieuchronności społeczno-ekonomicznych procesów, których nie jesteśmy w stanie powstrzymać.

Jest to wreszcie podróż przez różne epoki i kultury, profesor Rasmussen to bowiem światowej klasy antropolog. Warto go posłuchać, gdy mówi tonem przestrogi: „Pewne rzeczy się powtarzają w każdej epoce, zmieniają się tylko nazwy, narzędzia, głoszone hasła i kolory mundurów”.