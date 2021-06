Pan kurator śpiewa, czyli "Ballada o Romanie z ulicy Tęczowej" (ROZMOWA)

Właśnie ukazał się dwupłytowy album "Roman Kowalczyk. Moje piosenki" - z pana tekstami, z pana kompozycjami i piosenkami, które pan śpiewa. Tymi piosenkami buduje pan piękny nastrój - jest tam i country, i piosenka poetycka, i blues. To piosenki, których można słuchać i w zaciszu domowym, i ze znajomymi przy ognisku.

- 27 utworów śpiewam, 4 poematy - w tym wierszowaną bajkę dla dzieci - czytam. To piosenka autorska, która ma tę cechę, że jest twórczością osobistą, prawdziwą i szczerą. Takie rzeczy się wyczuwa. Jeżeli słucha się piosenki, która była pisana na szybko, na zamówienie, żeby zarobić pieniądze, pod publikę, to to się czuje. Ja nie żyję z pisania czy śpiewania piosenek - to jest moje hobby, moja pasja. W każdej piosence na tej płycie zostawiłem cząstkę siebie.