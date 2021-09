Pamiątkowa tablica poświęcona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu została zniszczona

- Informację o tym, że tablica została pomalowana, otrzymaliśmy w czwartek. Sprawą zajęli się policjanci. Wstępnie wytypowali osobę mogącą mieć związek z tym zdarzeniem. Teraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie jej aktualnego miejsca pobytu - mówi nam asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Tablica poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu znajduje się we Wrocławiu, na rogu ulic: św. Józefa i kardynała Bolesława Kominka. Wyryto na niej słowa zmarłego prezydenta RP: "Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się rozwijać, tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać wszystko, co własnym wysiłkiem zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, niezaprzeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń". Na uroczystym odsłonięciu - 27 sierpnia 2021 roku - był obecny premier Mateusz Morawiecki.