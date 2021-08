Pałac w centrum Wrocławia wystawiony na sprzedaż. Znamy szczegóły

Po trwających od lat przepychankach, władze Wrocławia w końcu ogłosiły datę przetargu na sprzedaż Pałacu Hatzfeldów przy ulicy Wita Stwosza, a dokładniej tego co z niego zostało. 4 listopada do kupienia będzie grunt wraz z pozostałościami dawnego pałacu, gdzie mieściła się siedziba BWA Awangarda. Cena wywoławcza to 37,8 mln złotych.

Przypomnijmy, że jeszcze przed blisko piętnastoma laty, miasto przymierzało się do renowacji budynku. Po odbudowie planowano przeznaczyć go m.in. na siedzibę Ossolineum, czy Polskiej Akademii Nauk. Plany te nie zostały zrealizowane z powodu ogromnych kosztów. Jak oszacowano, przebudowa kosztowałaby 60 mln złotych.

Hotel z restauracją, biura, czy centrum kongresowo-wystawiennicze?

Jak przekonuje miasto, planowana sprzedaż Pałacu Hatzfeldów ma na celu pozyskanie inwestora, który będzie w stanie przeprowadzić konieczne prace modernizacyjne i remontowe. Głównym celem - jak to ujęto - jest doprowadzenie budynku do stanu odpowiadającego jego otoczeniu. Ustalenia dla tego terenu, jako przeznaczenie podstawowe, przewidują: usługi, handel detaliczny, gastronomię, a także o przeznaczeniu wystawienniczym i ekspozycyjnym. Mogą się w nim też znaleźć biura, hotel, obiekty kongresowe i konferencyjne.