Paide – Śląsk: WYNIK NA ŻYWO, TRANSMISJA - gdzie oglądać NA ŻYWO (Paide - Śląsk? Stream online na żywo 8.07). Śląsk zaczyna grę w Europie

Paide - Śląsk. Transmisja NA ŻYWO - 8.07, godz. 20

Paide - Śląsk Wrocław [8.07.2021]. Można powiedzieć, że Śląsk mógł trafić na trudniejszego rywala – przynajmniej na papierze. WKS-owi przyjdzie zmierzyć się z Paide Linnameeskond. Estoński zespół przez portal Transfermarkt.de wyceniany jest na 3,94 mln euro. Dla porównania wartość wrocławskiej drużyny to 11,85 mln euro. Jeśli podopieczni Jacka Magiery awansują do kolejnej fazy, ich rywalem będzie ktoś z pary Fehervar (Węgry) – Ararat (Armenia).

– Skupiamy się na sobie, na naszych fazach gry, organizacji od początku spotkania. To jest kierunek, który sobie wyznaczyliśmy. Chcemy być jednością, prawidłowo przewidywać to, co się stanie, a nie tylko reagować na wydarzenia na boisku – mówi w rozmowie z nami Paweł Kozub, asystent Jacka Magiery. – W kontekście przeciwnika przygotowujemy strategię jak budować ataki, gdzie tworzyć przewagę w fazie atakowania oraz jak skutecznie naciskać rywala gdy on jest w posiadaniu piłki – dodaje.