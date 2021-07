Paide - Śląsk. Śląsk Wrocław dotrarł do Estonii mocno poturbowany, ale nie szuka wymówek (Paide - Śląsk gdzie oglądać, gdzie w tv, składy)

Mnożą się problemy Śląska Wrocław przed pierwszym meczem kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. We wtorek okazało się, że do Estonii nie poleci Erik Exposito. W środę - na godzinę przed lotem - WKS poinformował, że Jacek Magiera otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19 i też nie wsiądzie na pokład samolotu.

Brak Jacka Magiery to oczywiście duży problem. Jego obowiązki przejął drugi trener Tomasz Łuczywek, ale w takich sytuacjach zawsze brakuje pierwszego trenera, chociaż będzie on miał oczywiście kontakt z ławką podczas spotkania.

Obowiązkowe testy na COVID to wymóg UEFA przed kolejnymi meczami w europejskich pucharach. Zasady są jasne i precyzyjne dla wszystkich: wynik pozytywny - nie wsiadasz do samolotu. Nie ma możliwości powtórzenia testu. Co ciekawe trener Magiera był zaszczepiony dwoma dawkami, ale - według protokołu UEFA - szczepienie nie zwalnia z testu. Ważniejsze w tej chwili jest to, że pozostałe testy są negatywne.