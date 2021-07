Paide - Śląsk. Rywal WKS-u strzelił trzy gole w pięć minut! [VIDEO]

Paide - Śląsk 8.07.2020

Paide - Śląsk. Przed tym meczem Paide Linnameeskond było trzecie w tabeli estońskiej ekstraklasy. Aktualny mistrz - Flora Tallinn - zajmowała drugie miejsce. Długo wydawało się, że drużyna ze stolicy Estonii łatwo zgranie trzy punkty. Już do przerwy gospodarze prowadzili 2:0, a główne role odgrywali piłkarze dobrze znani z naszej ligi. Przy trafieniu na 1:0 asystował Konstantin Vassiljev (ex Jagieollonia), który trafił na 2:0. Podawał - Henrik Ojamaa, który grał w Legii, Miedzi czy ostatnio w Widzewie. Na 3:0 w 66 min podwyższył Rauno Sappinen.

Paide wzięło się do roboty dopiero w 86 min, ale to wystarczyło do wyrównania. Dwa gole zanotował najlepszy strzelec drużyny Henri Anier, a do remisu doprowadził Hindrek Ojamaa, brat Henrika.

Paide zagrało w składzie: Aksalu - Tur, Konda, Yusif, Ojamaa - Mool, Owusu-Sekyere (59. Luts), Frolov, Palumets (42. Drame), Mosnikov (79. Saliste) - Anier.

Rywal Śląska miał spore problemy w defensywie, tracąc gola po rzucie rożnym, a także popełniając prostą stratę podczas rozegrania piłki na własnej połowie.